Маша Ефросинина в одном белье засветила шикарный пресс. Фото

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками серией снимков, на которых продемонстрировала свою фигуру в откровенном наряде. Знаменитость позировала в одном белье, которое отлично подчеркнуло ее фигуру.

Соответствующие фото телеведущая опубликовала на личной страничке в Instagram. "Понедельник может быть разным…" – написала Ефросинина.

В серии снимков знаменитость опубликовала как цветную версию фото, так и черно-белую.

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Поклонники не стали скрывать своего восхищения, обсуждая фигуру украинской звезды.

"Секси Маша", "Вы очень красивая", "Вот как женщины подымают настроение в понедельник", "Шикарное тело", "Фигура просто супер", "Огонь, Маша!", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend Маша Ефросинина, является почетным послом ООН в области народонаселения на Украине.

Свою телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ефросинина засветила блестящий наряд от украинского бренда Milla Nova, стоимость которого составила 14 тысяч гривен.