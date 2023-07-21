Ефросинину обвинили в попытке защитить Горбунова, когда она оправдалась за молчание о публичных скандалах

Украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила поклонников новым постом с оправданиями за то, что не участвует в "публичных расстрелах". Звезда, не указывая имен, объяснила, что не хочет скандалить внутри государства и травить людей, совершивших ошибки. Фанаты Ефросининой предположили, что речь идет о ее коллеге – ведущем и продюсере Юрии Горбунове.

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Он на днях попал в серьезный скандал из-за плана снять комедийный сериал за государственные средства. Поскольку этот скандал еще свеж в памяти общества, украинцы обвинили Ефросинину в попытке защитить Горбунова в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка начала пост с того, что "виновна" в нежелании публично осуждать людей и критиковать власть.

"У меня всегда есть позиция, и все, кто следит за мной, это знают. Так что доказывать это опять – тупо. Но повторю еще раз позицию, артикулированную мной после того, как я сама стояла на публичном эшафоте год назад – я не буду участвовать во внутренних срачах и разгонять их", – объяснила ведущая.

Ефросинина упрекнула, что украинцы якобы "перешли в фазу тотального психологического упадка общества, который приведет к внутренней вражде и распаду нашего единства".

"Я буду высказываться только тогда, когда почувствую, что это что-то изменит, а не просто добавит кусок д*рьма на вентилятор, чтобы все комментаторы удовлетворились, а пресса настрочила заголовки", – закончила Ефросинина.

Впрочем, позиция ведущей не понравилась читателям, которые видят в публичном осуждении путь к разрешению возмущающих их ситуаций. Так, например, украинцы объединились против тендера на съемки комедийного сериала за 33 млн из государственных средств. Многие комментаторы предположили, что именно эту ситуация имеет в виду знаменитость.

"Освещать факап Горбунова или нет – это ваше личное решение, но писать, что мы своих же обс*раем, тоже однобоко. Подняли бучу, потому что есть за что", "Если ваш пост касается Горбунова и Осадчей, то ваша попытка их защитить и оправдать – такая себе. И, если вы считаете, что эта история нормальная, то очень обидно", "Упадок не потому что мы деградируем, а потому что один раз умолчали, другой раз умолчали, а некоторые это воспринимают как разрешение на произвол", "Если этот пост вы написали относительно срача о миллионах на тупые сериалы, то это не срач, а большая беда и обкрадывание", – высказались украинцы.

Напомним, Горбунов на примере Охлобыстина объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".

Все детали скандала с сериалами и музеем, на которые решили потратить во время войны миллионы гривен, вы найдете в нашем материале.

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