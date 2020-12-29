Ефремов начал трудовую деятельность в колонии: что известно
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, начал свою трудовую деятельность в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Сейчас он обучается профессии швеи-моториста.
Об этом сообщает издание "МК". По словам инсайдеров, обучение займет у артиста около трех месяцев. Затем он сможет начать работу по этой специальности. В то же время Ефремов пока не оставляет планов открыть на территории колонии театр.
Как рассказали в колонии, Ефремов ведет себя отлично, никаких привилегий не требует и выполняет все распоряжения администрации. К слову, в Новый год заключенным сделают послабление – они пойдут на отбой в час ночи, а до этому смогут посмотреть праздничные программы по ТВ.
Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о том, что осужденный российский актер Михаил Ефремов "исчез" по пути в колонию.