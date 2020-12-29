Єфремов почав трудову діяльність в колонії: що відомо
Російський актор Михайло Єфремов, засуджений за смертельну ДТП, почав свою трудову діяльність у виправній колонії №4 у Білгородській області. Зараз він навчається професії швачки-моториста.
Про це повідомляє видання "МК". За словами інсайдерів, навчання забере в артиста близько трьох місяців. Потім він зможе почати роботу за цією спеціальністю. Водночас Єфремов поки не залишає планів відкрити на території колонії театр.
Як розповіли в колонії, Єфремов поводиться чудово, ніяких привілеїв не вимагає і виконує всі розпорядження адміністрації. До речі, на Новий рік ув'язненим зроблять послаблення – вони підуть на відбій о першій годині ночі, а до цього зможуть подивитися святкові програми по ТБ.
Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.