Єфремов почав трудову діяльність в колонії: що відомо

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений за смертельну ДТП, почав свою трудову діяльність у виправній колонії №4 у Білгородській області. Зараз він навчається професії швачки-моториста.

Про це повідомляє видання "МК". За словами інсайдерів, навчання забере в артиста близько трьох місяців. Потім він зможе почати роботу за цією спеціальністю. Водночас Єфремов поки не залишає планів відкрити на території колонії театр.

Як розповіли в колонії, Єфремов поводиться чудово, ніяких привілеїв не вимагає і виконує всі розпорядження адміністрації. До речі, на Новий рік ув'язненим зроблять послаблення – вони підуть на відбій о першій годині ночі, а до цього зможуть подивитися святкові програми по ТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.