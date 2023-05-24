Ее называли 'инопланетянкой': как мексиканка с экзотической внешностью покорила подиумы и заставила говорить о ней весь мир. Фото

Ни для кого не секрет, что девушки с нестандартной внешности часто достигают больших высот в моделинге. Не обязательно обладать "идеальными" стандартными чертами лица, чтобы быть востребованной среди дизайнеров, брендов и модных журналов. На своем примере это доказала мексиканка Исса Лиш.

Видео дня

В девушке течёт смешанная кровь: она наполовину мексиканка, а наполовину – японка. Это сочетание и сделало Иссу одной из самых успешных моделей в Мексике и далеко за ее пределами. OBOZREVATEL решил показать красавицу с экзотической внешностью, которая покорила мировые подиумы.

Мексиканка с азиатскими корнями с детства была похожа на инопланетное существо, о чем ей неоднократно говорили окружающие. Однако Лиш это ничуть не оскорбляло.

Внимание модельных агентств она привлекла еще будучи школьницей. Причем случилось это чисто случайно. Отец Иссы владел в Мексике суши-баром. Как-то девушка провинилась, так что папа заставил ее помогать в заведении. В тот день в бар пришла агент по кастингу из фэшн-индустрии. Она тут же обратила внимание на экзотическую внешность школьницы, предложив посетить один из кастингов.

Так и начался профессиональный путь Лиш. Девушка всегда обладала худощавым телосложением и высоким ростом, что, как известно, является идеальными параметрами для модели.

За годы своей карьеры Исса успела украсить обложку Vogue, причём как японского, так и мексиканского. Вскоре в этот список добавилась и Италия.

Модель работала с Prada и другими именитыми модными домами.

При этом девушка не планировала становиться профессиональной моделью. Она училась в университете, где изучала историю искусств. Однако модельные агентства усыпали Лиш выгодными предложениями с большими гонорарами, так что она решила бросить учебу и посвятить себя полностью моделингу.

Правда, искусство в жизни Лиш все же присутствует. Она увлекается рисованием и часто делится своими работами в соцсетях. Картины модели такие же необычные и интересные, как и ее внешность.

Ранее OBOZREVATEL также показывал, как выглядит девушка, которая удалила 6 ребер ради талии в 36 сантиметров. Из-за сложнейшей операции модель едва не погибла. Однако она не остановилась и продолжила делать пластику, доводя свою внешность "до идеала".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!