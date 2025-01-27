Ефросинина впервые призналась, что ее домогался режиссер телешоу: почему ведущая молчала об этом 27 лет

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что много лет назад до нее домогался режиссер ее первого телешоу. Знаменитость молчала 27 лет, а сейчас решилась рассказать об этом случае на фоне скандала из-за педагога в университете им. Карпенко-Карого, которого обвинили в аналогичных преступлениях по отношению к студенткам.

Видео дня

Ведущая рассказала в своем Instagram, что никогда бы не подумала о том, что сможет рассказать об этом своей аудитории. Более того, очень долго звезда замалчивала инцидент, который ее травмировал, из-за страха.

"А еще я очень боялась, что что-то заподозрит моя единственная подруга, которой я была одной небезразлична. Но по каким-то странным причинам, она была влюблена в того "гения", – рассказала она. – Мне было 18 лет. Я студентка университета в поисках работы. Вышеупомянутая подруга приводит меня на шоу, где работает сама, чтобы дать возможность подзаработать немного администратором, а продюсер проекта видит во мне необычную для телевидения живую и веселую энергию, нестандартную для ведущей внешность (я ярко крашусь, имею невероятно аппетитные формы и ношу глубокое декольте на свой шестой размер) поэтому меня сажают в кадр на супер эпизодическую роль – принимать звонки от телезрителей".

Телеведущая добавила, что режиссеру эта идея не понравилась, и он начал демонстрировать несогласие с решением продюсера. Жизнь Ефросининой на репетициях и в эфирах из-за этого превратилась в настоящий ад. Позже мужчина начал откровенно ее домогаться, подстраивая встречи один на один.

"Однажды он взял меня за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком. Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими засохшими пальцами, – добавила телеведущая. – Хотелось блевать. Я сбежала. Никому ничего не сказала".

По словам Ефросининой, шоу в конечном итоге закрыли. Она также ответила на вопросы и комментарии недоброжелателей о том, могла сама спровоцировать подобное отношение в свой адрес. Телеведущая подчеркнула, что жертвы насилия пытаются стереть из памяти такие инциденты, поскольку психологически с подобным им тяжело справляться.

"Так работает наша психика – она защищается, пытается стереть ужас, потому что иначе женщина просто не справится, – добавила она. – Женщина, которая пережила домогательства, изнасилование или принудительный секс из-за манипуляций – не виновата. Всегда виноват насильник".

Ефросинина подытожила, что в нашем обществе жертвы, как правило, молчат, поскольку стараются оградить себя от позорных обвинений. Она призвала всех жертв подобных обстоятельств не молчать, чтобы прервать порочных круг издевательств.

"Именно сегодня, через почти 27 лет, я чувствую, что моя история кому-то необходима, что она может стать полезным усилением голоса женщин, которые выступают против сексуального насилия, – подчеркнула она. – Раньше я, как и каждая из вас, просто чувствовала себя в этом одинокой и беззащитной. Возможно, когда мы добьемся, чтобы нас услышали, то и система защиты женщин в этой стране начнет меняться куда быстрее, чем это происходит сейчас".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Ефросинина раскрыла секрет дружбы с Олей Поляковой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!