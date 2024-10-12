'Единственный мой комментарий': Святослав Вакарчук отреагировал на появление ТЦК на концерте 'Океана Эльзы'

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук отреагировал на появление ТЦК на концерте во Дворце спорта в Киеве. Его массово обвиняли в сети и требовали комментариев, поэтому артист попытался поставить точку в этом вопросе.

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Объяснение исполнителя оставило больше вопросов, чем ответов. В комментарии "ТСН" он перевел тему на концепцию своих нескольких концертов, которые должны были состояться с 11 по 16 октября, и поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всех 30 лет существования группы.

Вакарчук дал понять, что объяснять появление ТЦК и полиции под Дворцом спорта у него нет желания, поэтому заявил, что этот комментарий медиа будет одним-единственным по поводу произошедшего инцидента.

"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", – сказал солист.

То есть артист попытался перевести тему со скандального рейда на позитив – на то, что определенная прослойка слушателей поддерживает группу в то время, когда на нее посыпалось много хейта. Однако в речи также прозвучала манипуляция.

На вопрос об отношении Святослава Вакарчука к инциденту исполнитель сразу сказал: "У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку".

OBOZ.UA писал, что вечером, 11 октября, после завершения концерта под здание Дворца спорта наведались работники ТЦК с патрульной полицией. У мужчин массово проверяли документы, а некоторых задержали правоохранители. Пол суток никто из представителей "Океана Эльзы" не комментировал ситуацию, поэтому это заставило общество сердиться на фронтмена группы и требовать объяснений. В сети также попытались вступиться за артиста.

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