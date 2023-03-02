Эд Ширан сообщил, что у его жены во время второй беременности нашли опухоль: тогда еще и умер мой лучший друг

Знаменитый британский певец Эд Ширан анонсировал выход своего нового пятого альбома под названием Subtract и признался, что создавал его 10 лет. Музыкант тщательно работал над каждой композицией, имея четкое представление о том, какой будет пластинка. Однако 2022 год настолько сильно изменил артиста, что он, несмотря на многолетний труд, полностью переделал альбом. На трансформацию знаменитости повлияла, в частности, тяжелая болезнь супруги во время ее второй беременности.

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Так, когда Черри Сиборн вынашивала их с Шираном вторую дочку, появившуюся на свет в мае 2022 года, у нее нашли опухоль. Врачи не могли ничего сделать с новообразованием, пока женщина не родит. Об этом музыкант рассказал на личной странице в Instagram.

В добавок, после того, как исполнитель узнал о недуге любимой, умер его лучший друг, музыкальный магнат и продюсер, который помог Ширану появиться на большой сцене, Джамал Эдвардс.

"Я работал над Subtract в течение десяти лет, пытаясь создать идеальный акустический альбом, написал и записал сотни песен, имея четкое представление о том, каким, по моему мнению, он должен быть. Но в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном итоге, мое отношение к музыке и искусству... И чуть больше чем за неделю я заменил десятилетний труд своими самыми мрачными мыслями. В течение одного месяца моей беременной жене сообщили, что у нее опухоль, и нет способа лечения, пока она не родит. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, а я оказался в суде, защищая мою репутацию и карьеру автора песен", – поделился артист.

Как признался певец, постоянные страх и тревога повлияли на появление у него депрессии. Весь этот груз он выплеснул в музыке, поэтому уже 6 мая фанаты услышат новые песни Ширана из альбома Subtract, написанные в столь трудный его жизненный период.

"Впервые я не пытаюсь создать понравившийся всем альбом, просто выпускаю что-то откровенное и правдивое, где я нахожусь во взрослой жизни", – поделился звезда.

Артист не уточнил, здорова его супруга на данный момент или нет. Тем не менее, сейчас пара воспитывает двоих дочек – двухлетнюю Лайру Антарктику и десятимесячную малышку, которой дали имя Юпитер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее фронтмен украинского коллектива "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, что Эд Ширан, с которым группа выпустила коллаборацию, посвященную войне, действительно волнуется за Украину. Британец расспрашивал о прогнозах, поддерживал коллег по сцене и всячески демонстрировал свою солидарность.

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