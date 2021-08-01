Дзидзьо после развода с женой признался, есть ли у него возлюбленная

Украинский певец Дзидзьо (Михаило Хома) после развода с супругой, певицей Slavia (Ярославой Притулой-Хомой) рассказал о личной жизни. Артист поведал, нашел ли себе новую возлюбленную или наслаждается холостяцкой жизнью.

Так, по словам Дзидзьо, у него нет времени на романтику. Знаменитость признался, что сейчас его сердце свободное, но заводить новые отношения пока не планирует, говориться в программе "Світське життя".

"Сейчас нет времени на это. У меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Не успеваю, ложусь спать в 2 часа ночи, встаю в 6 утра", – отметил артист.

Кроме того, Дзидзьо назвал свои предпочтения в девушках. Он отметил, что это должна быть особенная девушка, которая будет "милой сердцу".

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"Милая, сердцу моему милая. Думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", – озвучил знаменитость.

Коротко о знаменитости:

Дзидзьо (Михаил Хома) – украинский певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер, фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Посол Сборной Украины по футболу.

В апреле 2021 году Дзидзьо заявил о разводе с супругой Ярославой, с которой был в отношениях 20 лет. По словам экс-супруги артиста, причиной их развода стала ее карьера и публичность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, как украинский певец Геннадий Витер на повышенных тонах общается с артистом Дзидзьо (Михаило Хома), размахивая своей сумкой. На кадрах, которые снимал полицейский, видно, что между ними разрастается скандал.