Джордж Клуни в 56, а Стив Мартин – в 67: знаменитости, ставшие родителями после 50 лет

Певец Том Джонс, исполнитель легендарной песни "Sexbomb", стал отцом в 16 лет, а актриса София Вергара родила сына Маноло в 18. А есть среди звезд те, кто с отцовством не спешил. Например, Ричард Гир отправился в роддом за сыном в 50 лет, а Стив Мартин – когда получил пенсионное удостоверение.

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Кто еще из селебрити стал отцом после 50 лет? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Квентин Тарантино

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в одном из интервью признался, что кроме работы не может заниматься ничем другим: "Все вертится вокруг фильма. У меня нет жены. У меня нет детей. Я пошел на эти жертвы, не имея четкой цели. И я счастлив". Режиссер, фильмография которого насчитывает более 40 картин, впервые женился только в 55 лет. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэла Пик. Через год после свадьбы, в 2020 году, у супругов родился сын Лео.

2. Джордж Клуни

Американский актер и режиссер Джордж Клуни незадолго до встречи с британской юристкой Амаль Аламуддин во всех своих интервью утверждал, что не собирается жениться и иметь детей. В 2014 году эта пара сыграла свадьбу, а через два года 55-летний актер впервые стал отцом – его избранница родила двойню.

3. Хью Грант

Английский актер Хью Грант после достижения 50-летнего возраста пять раз становился отцом (51, 52, 55 и дважды в 57 лет). Первого ребенка родила китайская актриса Тинглан Хонг, второго – продюсер Анна Эмберштейн. Позже мужчина вернулся к своей предыдущей девушке – и та родила третьего малыша. Отношения у них не сложились, поэтому Хью возобновил роман с Анной, которая стала мамой еще двоих детей. Уже после этого пара решила узаконить отношения. В одном из интервью Грант поделился впечатлением от отцовства: "Отлично иметь детей. В один момент вы начинаете любить кого-то больше, чем себя. И самое удивительное то, что они тоже вас любят!".

4. Стив Мартин

Американский киноактер и комик Стив Мартин впервые женился в 41, а второй – в 62 года. Его второй избранницей стала журналистка Энн Стрингфилд. Она и осчастливила мужа рождением первенца, когда тому исполнилось 67. Актер, ставший знаменитым благодаря ролям отца, не сожалеет, что прочувствовал это по-настоящему в зрелом возрасте: "Я невероятно счастлив. Все время этого мира принадлежит мне. Я успел всего достичь в жизни. Нет нужды строить карьеру. У меня есть много свободного времени для дочери. И это прекрасно!".

5. Крис Нот

Американский телевизионный актер Крис Нот, как и его телевизионный герой в "Секс в большом городе", не спешил со свадьбой и рождением детей в реальной жизни. Под венец он повел официантку Тару Уилсон, с которой познакомился в баре. Пара сыграла свадьбу, когда их совместному сыну исполнилось 9 лет. Нот впервые стал отцом в 53 года, а на второго сына решился в 65.

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