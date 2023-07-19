Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на ликвидацию ЧВК 'Вагнер'

Всемирно известный американский актер Джордж Клуни, который является сооснователем проекта The Sentry по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке, призвал уничтожить ЧВК "Вагнер". Звезда Голливуда обвинил "вагнеровцев" в терроре, предложив странам Запада объединиться в коалицию, направленную на "уничтожение бизнес-империи" частной военной компании.

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Об этом Клуни написал в собственной колонке для журнала The Economist. Он считает, что террористы "получали плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами".

Обладатель "Оскара" подчеркнул, что "вагнеровцы" жестоко расправляются со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.

"Стратегия "Вагнера" заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая очевидцев и расправляясь с мирными жителями, включая женщин и детей. Сотрудники фонда The Sentry опросили солдат и ополченцев, находившихся в подчинении "Вагнера", которые рассказали, что их учили пытать: отрезать руки и ноги, вырывать ногти, душить и сжигать людей заживо. Эта стратегия, применявшаяся в разных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах, отвечает интересам России по нескольким направлениям. Относительно небольшое количество наемников позволяет задешево расширить влияние страны, а российское правительство может отрицать свою причастность", – написал кинематографист.

Клуни убежден, что структура компаний, контрактов и наемников "Вагнера", скорее всего, будет меняться. Все зависит от того, как президент-диктатор Владимир Путин решит распорядиться активами и в какой степени он сможет контролировать их. Но договоренности группы якобы слишком выгодны для России.

Актер назвал ЧВК "вирусом", который будет жить в любой потенциально модифицированной форме, если с ним не бороться. Помимо уничтожения непосредственно "Вагнера", Клуни также считает необходимым внедрить санкции против всех, кто связан с компанией.

"США, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении "Вагнера" к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию для ликвидации бизнес-империи группы. Нужно вводить санкции против тех, кто поддерживает "Вагнер", включая юристов и финансистов. Международное сообщество должно уделять судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Есть много нереализованных обещаний в отношении тех, кто извлекает выгоду из грабежа "Вагнера": от компаний, владеющих шахтами, до посредников в соседних государствах, странах Персидского залива и России", – резюмировал актер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын Джорджа и Амаль Клуни посвятил красноречивый рисунок российскому диктатору Владимиру Путину. 5-летний Александр изобразил тюрьму, в которой, по его словам, должен сидеть военный преступник.

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