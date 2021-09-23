'Жизнь сломана': Джонни Депп ответил на бойкот со стороны режиссеров и кинофестивалей. Видео

Американский актер Джонни Депп, который недавно проиграл громкое дело против газеты The Sun, пожаловался на свое положение в обществе. Он считает, что попал под так называемую культуру отмены.

Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на пресс-конференцию артиста после кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне. Там Деппу вручили престижную награду Donostia Award, на что ассоциация женщин Испании выразила свое недовольство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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После того, как The Sun написали о том, что актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, от него отвернулись фанаты и кинокомпании. Так, Warner Bros. отказалась сотрудничать со звездой в проекте "Фантастические твари", а Netflix удалили все фильмы с его участием.

"Эта поспешность суждения основана на том, что по сути является загрязненным воздухом... Достаточно одного предложения, и жизнь может оказаться сломана. Это случилось не только со мной, но со многими людьми. С женщинами, мужчинами", – жалуется актер.

Культура отмены – возникший в США и Европе социально-политический термин, когда человек лишается поддержки и подвергается осуждению в социальных или профессиональных сообществах. Термин "культура отмены" также может означать культурный бойкот определенной персоны (как правило, знаменитости).

Напомним, что Эмбер рассказала о 14 случаях, когда подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Деппа. Суд подтвердил 12 случаев насилия. Еще два обвинения были отклонены.

Факты о звезде:

Джонни Депп - американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант.

Родился 9 июня 1963 в небольшом американском городке Овенсборо. Его отец, Джон Кристофер Депп Старший, работал инженером-строителем, а его мать, Бетти Сью Палмер - официанткой.

За роль Джека Воробья в четвертой части "Пираты Карибского моря" Джонни Депп получил 55,6 миллиона долларов - это рекордный гонорар в истории Голливуда.

Поддержал Революционные события в Украине (28 января 2014). 16 ноября 2016 выступил в рамках акции "Voice Project" с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Джонни Депп закрутил роман с моделью, которая очень похожа на его бывшую возлюбленную.