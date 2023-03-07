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Джонни Депп начал продавать собственные картины: за портреты Боба Марли, Хита Леджера и других актер заработал $5,4 млн

Анна Кравчук
Люди
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Джонни Депп начал продавать собственные картины: за портреты Боба Марли, Хита Леджера и других актер заработал $5,4 млн

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп, как известно, имеет успехи не только в кино, но еще в музыке и живописи. Последнее хобби знаменитости переросло из простого увлечение в источник приличного дохода. Так, звезда "Пиратов Карибского моря" и десятков других культовых кинолент за неделю заработал на своих картинах свыше 21 тыс. долларов (768 тыс. гривен), а общая сумма его дохода от продажи всех работ составила 5,4 млн долларов (почти 198 млн гривен).

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Все эти полотна вошли в новую коллекцию работ актера под названием "Друзья и герои" и были выставлены в галерее Castle Fine Art в Лондоне. Об это пишет Daily Mail.

В коллекцию вошли портреты в стиле поп-арт, на которых изображены культовый исполнитель регги Боб Марли, американский писатель и журналист Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс. Все эти выдающиеся личности, как известно, прожили весьма короткую жизнь.

Джонни Депп начал продавать собственные картины: за портреты Боба Марли, Хита Леджера и других актер заработал $5,4 млн

Каждую из этих картин можно было приобрести за 5400 долларов (почти 198 тысяч гривен). 

Стоит отметить, что на первой выставке "Друзья и герои" Депп представил портреты актеров Аль Пачино и Элизабет Тэйлор, музыканта Боба Дилана и гитариста Rolling Stones Кита Ричардса. Дебютная коллекция работ знаменитости была полностью распродана за считанные часы за 3,65 млн долларов (134 млн гривен). 

Джонни Депп начал продавать собственные картины: за портреты Боба Марли, Хита Леджера и других актер заработал $5,4 млн

Как писал OBOZREVATEL, оправдательное решение в суде против бывшей жены Эмбер Херд не только отмыло репутацию Джонни Деппа, но и повысило продажи его коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT). На следующий день после решения судьи его криптокартины были куплены более двух сотен раз.

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