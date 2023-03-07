Джонни Депп начал продавать собственные картины: за портреты Боба Марли, Хита Леджера и других актер заработал $5,4 млн

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп, как известно, имеет успехи не только в кино, но еще в музыке и живописи. Последнее хобби знаменитости переросло из простого увлечение в источник приличного дохода. Так, звезда "Пиратов Карибского моря" и десятков других культовых кинолент за неделю заработал на своих картинах свыше 21 тыс. долларов (768 тыс. гривен), а общая сумма его дохода от продажи всех работ составила 5,4 млн долларов (почти 198 млн гривен).

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Все эти полотна вошли в новую коллекцию работ актера под названием "Друзья и герои" и были выставлены в галерее Castle Fine Art в Лондоне. Об это пишет Daily Mail.

В коллекцию вошли портреты в стиле поп-арт, на которых изображены культовый исполнитель регги Боб Марли, американский писатель и журналист Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс. Все эти выдающиеся личности, как известно, прожили весьма короткую жизнь.

Каждую из этих картин можно было приобрести за 5400 долларов (почти 198 тысяч гривен).

Стоит отметить, что на первой выставке "Друзья и герои" Депп представил портреты актеров Аль Пачино и Элизабет Тэйлор, музыканта Боба Дилана и гитариста Rolling Stones Кита Ричардса. Дебютная коллекция работ знаменитости была полностью распродана за считанные часы за 3,65 млн долларов (134 млн гривен).

Как писал OBOZREVATEL, оправдательное решение в суде против бывшей жены Эмбер Херд не только отмыло репутацию Джонни Деппа, но и повысило продажи его коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT). На следующий день после решения судьи его криптокартины были куплены более двух сотен раз.

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