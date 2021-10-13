Анджелину Джоли заметили на свидании с бывшим мужем в Беверли-Хиллс. Фото

Американскую актрису Анджелину Джоли, которая сейчас судится за имущество с Брэдом Питтом, заметили в компании бывшего мужа Джонни Ли Миллера. Пара посетила ресторан в Беверли-Хиллс, Калифорния.

Уже во второй раз папарацци подозревают звезд в тайных романтических отношениях, сообщает таблоид Daily Mail. В июне 2021 года Джоли была замечена возле нью-йоркского жилья экс-супруга с бутылкой дорогого вина.

После изысканного ужина артистка села в машину к Джонни и поехала в неизвестном направлении. Актриса надела длинное черное пальто и высокие каблуки.

Напомним, что Джоли и Миллер официально оформили отношения в 1996 году, но через три года их брак закончился. Звездам удалось остаться друзьями, но женщина неоднократно говорила, что сожалеет о разводе.

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Джонни Ли Миллер – американский актер театра и кино, известный ролями в сериале "Доктор Кто" и фильме "Хакеры". После первого неудачного романтического опыта долго приходил в себя, но все же в 2008 году женился во второй раз.

Коротко о знаменитости:

Анджелина Джоли – американская актриса, фотомодель, режиссер и посол доброй воли ООН;

Родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе;

В 2009, 2011 и 2013 годах, по версии журнала Forbes, Джоли была признана самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда;

У Джоли шестеро детей: три сына и три дочери. Трое из них - приемные, а еще трое - биологические.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актрису подозревают в романе с молодым исполнителем The Weekend. Звезд заметили на свидании в Санта-Монике.