Джоли призналась, как развод с Питтом отразился на ее карьере

Всемирно известная актриса, сценарист и продюсер Анджелина Джоли заявила, что ей пришлось оставить режиссуру из-за проблем в личной жизни.

Такое откровение звезда сделала в откровенном интервью изданию Entertainment Weekly (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По словам актрисы, из-за утомительного бракоразводного процесса с экс-возлюбленным ей нужно было чаще появляться дома и из всех проектов выбирать более краткосрочные.

"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течении нескольких лет. Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома. Поэтому я снова вернулась к актерству", – сказала знаменитость.

Режиссура стала для нее одним из любимых занятий незадолго до разрыва отношений с американским актером Брэдом Питтом. Мать шестерых детей в период с 2013 по 2016 успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые получили положительные отзывы от кинокритиков и зрителей.

Напомним, что актриса вышла замуж за Питта в 2014 году после многих лет совместной жизни. Однако уже в сентябре 2016 года пара шокировала общественность новостью о разводе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джоли планирует обвинить Питта в домашнем насилии. Она готова предоставить все необходимые доказательства в суд.