Ими восхищались миллионы: пять знаменитых актеров, которые изменились до неузнаваемости. Фото

Порой слава и деньги играют с мировыми знаменитостями злую шутку. Не только актрисы, но и актеры, прибегают к жертвам и переносят большое количество пластических операций, чтобы и дальше продолжать покорять зрителей. На внешности звезд также сказывается стиль жизни, употребление наркотиков и алкоголя.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию артистов, которых сейчас поклонники узнают с трудом. Однако еще 10 лет назад они считались секс-символами и получали огромные гонорары на телевидении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мелани Гриффит

Американская актриса Мелани Гриффит, которая в молодости восхищала публику своей красотой, является единственной дочерью фотомодели Типпи Хедрен. На внешность звезды повлияла наркотическая зависимость, а также развод с Антонио Бандерасом в 2015 году. Знаменитость сделала несколько пластических операций, чтобы доказать, что она ничем не хуже молодой избранницы своего бывшего. На счету Гриффит около 100 кинокартин, самые знаменитые из них – "Город страха", "Деловая девушка", "Чужая среди нас".

Кортни Лав

Американская актриса, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole, а также вдова лидера бенда Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав с подросткового возраста имела проблемы с наркотиками. В 14-летнем возрасте она угодила в исправительное учреждение для малолетних преступников за кражу в магазине. В 2004 году звезда загремела в психиатрическую больницу после попытки самоубийства. Образ жизни и тяжелая судьба значительным образом повлияли на внешний вид женщины. Первой работой Лав был британский биографический фильм "Сид и Нэнси", последней – биографическая лента о Курте Кобейне, где она сыграла саму себя.

Мег Райан

Американская актриса в 1986 году сыграла роль жены летчика в фильме "Лучший стрелок" с Томом Крузом в главной роли. Она запомнилась всей Америке фразой: "Возьми меня или потеряй навсегда". Голливудская звезда в погоне за привлекательностью и молодостью увлеклась процедурами красоты, что привело к тому, что сегодня мало кто может узнать в женщине очаровательную леди из прошлого. Райан не обращает внимание на критику и продолжает систематично посещать пластического хирурга.

Мэл Гибсон

Легендарный австралийский и американский актер, известный по фильмам "Смертельное оружие", "Безумный Макс", "Человек без лица", за последние годы очень постарел. Кумир миллионов отрастил густую бороду, которая, по словам поклонников, добавила ему еще несколько лет. Однако новый имидж вовсе не испортил Гибсона, ведь он продолжает появляться на съемочных площадках и покорять аудиторию талантом.

Микки Рурк

Актерская карьера Микки Рурка началась в 1979 году, но первая крупная роль досталась ему лишь в 1983 году. Селебрити сыграл мотоциклиста в фильме "Бойцовая рыбка". Кроме кинематографа мужчина отличился и в большом спорте. Рурк известен также как профессиональный боксер, ведь данным видом спорта начал заниматься, будучи подростком. Такая деятельность очень повлияла на внешний вид Микки. За годы, проведенные на ринге, его не раз били в лицо, и он решил обратиться к профессионалу, чтобы вернуть первоначальную форму носа и скул.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал, о каких актерах нельзя сказать, что они имеют ангельский характер. Эти артисты, пользуясь своим положением, ведут себя агрессивно, требовательно и грубо по отношению к окружающим.

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