Дженнифер Лопес впервые высказалась о воссоединении с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес призналась, что никогда не была такой счастливой, как сейчас в отношениях с актером Беном Аффлеком. Как оказалось, знаменитость очень влюблена.

По ее словам, раньше она не чувствовала себя настолько счастливой. Об этом звезда рассказала в The Zane Lowe Show.

"Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются. "Как ты? Что происходит? С тобой все в порядке?". Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Я думаю, как только вы придете к этому, с вами произойдут удивительные вещи. Вещи, которые, как вы думали, никогда не повторятся в вашей жизни", – отметила Лопес.

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Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба не состоят в отношениях, поскольку недавно Дженнифер заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.