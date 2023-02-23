Дженнифер Лопес трогательно поздравила детей-двойняшек с 15-летием, поделившись семейными видео

Всемирно известная американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей-двойняшек с днем рождения. Они появились на свет 22 февраля 2008 года. Звезда показала щемящий ролик, смонтированный из архивных фото и видео, а также относительно свежих кадров.

Видео дня

По публикации можно понять, какой заботливой и любящей мамой является Лопес. Поздравление 15-летним Эмме и Максу, которых знаменитость родила в браке с музыкантом Марком Энтони, артистка разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С днем рождения, мои прекрасные, блестящие кокосы! Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Вы приносите столько радости и счастья моему сердцу и душе. Я люблю вас бесконечно. С днем рождения", – мило написала Джей Ло под роликом.

В обнародованном видео можно увидеть кадры, сделанные буквально сразу после рождения двойняшек, а также их снимки из подросткового периода. Это позволяет проследить за тем, как выросли и изменились Эмма и Макс.

На кадрах Лопес не прекращает обнимать, целовать и держать на руках своих детей. Она уделяет им время и во время работы, даже когда ей нужно выходить на сцену или съемочную площадку, а также во время отдыха.

В видео также попали совместные кадры с голливудским актером Беном Аффлеком, который в 2022 году стал мужем Джей Ло.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес впервые рассказала о решении сыграть тайную свадьбу с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе. Как оказалось, пара не планировала этого делать, а активно готовилась к основному торжеству, которое состоялось спустя несколько недель в особняке актера в Райсборо.

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