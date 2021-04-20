Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный total-white образ. Фото

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес устроила фотосессию в новом наряде, который состоял из вещей и деталей белоснежного цвета.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на ней была свободная белая рубашка, которую звезда завязала небрежным узлом, аналогичного цвета джинсы-клеш с дырками на коленях.

Завершали образ взъерошенные волосы с белоснежным цветком сбоку, а также чашка с огромной буквой "J", которую Дженнифер держала в руках в этот момент. Она сидела на ступеньках и кокетливо улыбалась, глядя в объектив камеры.

"Разговор за чашкой кофе", – говорится в подписи к фотографиям.

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Лопес снялась в латексном наряде. Знаменитость позировала в белом топе, обтягивающих штанах и туфлях на высоком каблуке с тигровым принтом. Свой образ она дополнила выразительным макияжем и красивой укладкой.