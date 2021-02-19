Дженнифер Лопес поделилась пикантным фото, на котором засветила пышный бюст
Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок 51-летняя знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем Лопес позировала в откровенном розовом купальнике и с мокрыми волосами перед зеркалом.
Отметим, что Лопес нередко делится в своем Instagram-аккаунте пикантными снимками, где на нее подписано 143 млн человек. Предлагаем посмотреть подборку соблазнительных кадров, которыми звезда радовала поклонников в сети в последнее время.
Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Дженнифер Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет.
Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.
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