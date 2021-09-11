Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли на публику как пара. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли на публику вместе. Звездная пара появилась на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля на премьере фильма "Последняя дуэль", в которой Бен сыграл одну из главных ролей.

Для красной дорожки Венецианского кинофестиваля Лопес надела белоснежное платье от Georges Hobeika с глубоким декольте. Акцентом в наряде стала цепочка возле грудей Дженнифер, украшена кристаллами Swarovski.

Аффлек в свою очередь облачился в классический темный смокинг, белоснежную рубашку и в черный галстук-бабочку.

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Звездная пара не скрывала свои чувств на камеру – они нежно обнимались на красной дорожке и целовались.

К слову, последний раз Аффлек и Лопес были на публике в качестве пары в 2003 году, а через год они расстались.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения в компании любимого человека. Она опубликовала новое фото, на котором страстно целовалась с Беном Аффлеком на яхте.