Стало известно, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк в Лос-Анджелесе за более чем 60 миллионов долларов.

Уже несколько недель в сети ходят слухи о возможном разводе одной из самых ярких пар Голливуда – Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Сплетни появились после того, как звезды выставили на продажу свой дом в Лос-Анджелесе за 65 миллионов долларов, потому что, мол, не удовлетворены им.

Звездная пара не подтверждает свой развод. А что касается продажи дома, то здесь друзья пары говорят, что Джей Ло и Бен сразу не слюбили особняк у Беверли-Хиллз, который они приобрели в прошлом году за 61 миллион долларов, пишет People.

Официальных комментариев от представителей 51-летнего Аффлека и 54-летней Лопес о продаже дома нет. Однако источники из окружения актеров подтверждают такую информацию.

"Бену никогда не нравился этот дом. Он слишком далеко от его детей. Что касается певицы-актрисы, то "дом для нее слишком велик", – говорит анонимный источник, близкий к Лопес.

Дом, площадью более 3500 квадратных метров, действительно немаленький. В особняке есть 12 спален, 24 ванных комнат, гараж на 12 машин и бассейн. А поскольку Дженнифер Лопес ежедневно тренируется, то на территории близ дома есть спортивный комплекс с площадками для игры в баскетбол и пикбол, тренажерный зал и боксерский ринг.

В мае иностранные СМИ писали о том, что Аффлек, пока снимает свой фильм "Бухгалтер 2", живет в съемном доме в нескольких милях от их с Джей Ло особняка в Беверли-Хиллз.

Последний раз звездную пару видели вместе 2 июня на баскетбольном матче 12-летнего сына Аффлека Сэмюэля в Санта-Монике.

"Они все еще дружны и видят друг друга каждые несколько дней", – сообщил источник, близкий к Лопес.

Первые слухи о расставании актерской пары появились, когда Лопес в конце мая объявила, что она отменяет свой тур This Is Me... Live. В официальном заявлении, опубликованном на ее вебсайте OntheJLo, певица сказала, что "берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями", а не отправляется в североамериканский тур на лето. "Очень расстроена и опустошена тем, что подвела вас. Знайте, пожалуйста, я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо", – написала Дженнифер.

Напомним, что Лопес имеет 16-летних близнецов Эмму и Макса от предыдущего брака с Марком Энтони. Аффлек же воспитывает своих троих детей: 12-летнего Сэмюэля, 15-летнюю Финну и 18-летнюю Вайолет вместе с его бывшей женой Дженнифер Гарнер.

