Стали известны новые детали о разводе Бена Аффлека с Дженнифер Лопес: когда и как между звездами пробежала черная кошка. Хронология

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек делают все возможное, чтобы сохранить отношения перед публикой. Однако инсайдеры не уверены в искренности звезд, утверждая, что пара разошлась еще в марте 2024 года.

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Как пишет Page Six, Аффлек "очень защищает Дженнифер". Слухи о расставании знаменитостей появились в мае после того, как актер не сопровождал артистку на красных дорожках во время знаковых событий. Последние два месяца пара редко появлялась на публике вместе. Журнал People создал хронологию, проанализировав отношения звезд.

21 мая 2024 года: Бен Аффлек в Санта-Монике с кольцом, а Дженнифер Лопес рекламирует свой фильм в Мексике

Когда Лопес уехала в свой рекламный тур для фильма "Атлас" в Мехико, Аффлек остался в Санта-Монике. Актера видели с группой друзей, а на его левой руке виднелось кольцо.

22 мая 2024 года: Дженнифер Лопес уклоняется от вопроса журналиста о ее "ситуации" с Беном Аффлеком

Во время пресс-конференции в Мексике, репортер прервал разговор личным вопросом для Лопес. "Твой развод с Беном Аффлеком реальный? Эти слухи?" – спросил неизвестный. Лопес наклонилась и посмотрела прямо на журналиста, ответив: "Вы лучше знаете".

30 мая 2024 года: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек держатся за руки во время выпускного в школе его дочери

Джей Ло присоединилась к Аффлеку и его семье, чтобы отпраздновать выпускной его дочери Вайолет. Их также сопровождали двое младших детей Аффлека, Серафина и Сэмюэль, а также близнецы Лопес, Эмме и Макс. На фотографиях с мероприятия, опубликованных The Daily Mail, пара держится за руки.

8 июня 2024 года: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк в Беверли-Хиллз

TMZ сообщило, что пара выставляет на продажу свой дом в Беверли-Хиллз, который они купили вместе в 2023 году на фоне брачных напряжений. Дом вмещает "12 спален, 24 ванных комнат, гараж на 12 автомобилей и бассейн, а также спортивный комплекс с площадками для игры в баскетбол и пикбол, тренажерный зал и боксерский ринг".

11 июня 2024 года: источник рассказал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все еще в хороших отношениях

Через несколько дней после того, как Лопес увидели одну во время ужина с кольцом на руке. Источник подтвердил, что они с Беном все еще в хороших отношениях. "Они видят друг друга каждые несколько дней", – сообщил инсайдер.

23 июня 2024 года: Бена Аффлека сфотографировали без кольца в Лос-Анджелесе

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, Аффлек был замечен без кольца, когда он вышел на обед в Лос-Анджелесе с дочерью Вайолет. Тем временем Лопес отдыхала в Италии с друзьями.

28 июня 2024 года: Бен Аффлек вывозит свои вещи из дома, в котором он жил с Дженнифер Лопес

Аффлек воспользовался возможностью перевезти свои вещи из совместного с Лопес дома, пока она была в Европе. "Бен продолжает жить в съемном доме. Он там уже около двух месяцев, – сообщил другой источник. – С ним все хорошо. Он бывает в своем офисе каждый день и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми".

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