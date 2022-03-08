Дженнифер Энистон выразила восхищение женщинами Украины: вы невероятные, весь мир за вами!

Американская актриса Дженнифер Энистон в Международный женский день выразила восхищение украинским женщинам, которые сейчас мужественно защищают страну от оккупантов из России. Она отметила не только военных, но и матерей, волонтеров, журналистов и других представительниц прекрасного пола, по мере возможности вставших на защиту своей свободы.

Об этом звезда написала на личной странице в Instagram. Кроме этого, она оставила ссылки на фонды, занимающиеся сбором средств на нужды ВСУ и другие, чтобы любой желающий из ее 40 миллионов подписчиков мог приобщиться к помощи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Думая о женщинах и девушках в Украине и по всему миру, которые сегодня героически борются за свою страну и народ – как солдаты, как матери, как организаторы, как наставники беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, которые рискуют своими жизнями в Украине и соседних странах – вы невероятны, и весь мир стоит за вами", – написала знаменитость.

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Также она опубликовала серию снимков, в которую вошли красавицы из Вооруженных сил Украины, волонтеры и протестующие.

В своих Instagram-stories и в посте звезда оставила ссылки на официальные фонды, в частности SaveLife. "Я знаю, что трудно понять, какие способы поддержки лучше использовать, поэтому здесь я добавлю ссылки на некоторые ресурсы и способы присоединиться к поддержке этих женщин через пожертвования", – написала Дженнифер Энистон.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, 73-летняя Мэй обратилась к украинским мужчинам, которые мужественно борются за страну. Она вспомнила охранников, защищавших ее во время двух визитов в Украину.

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