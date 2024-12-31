'Джекпот полный': звезда сериала 'Две сестры' рассказала, что с ее квартирами в Харькове, Гостомеле и домом в 'серой' зоне

Украинская актриса, звезда сериала "Две сестры" Любава Грешнова, которая на протяжении многих лет жила на две страны, а после начала полномасштабного вторжения разорвала все связи со страной-агрессором Россией, рассказала, в каком состоянии оказалась недвижимость ее семьи после того, как на украинскую землю ступили россияне. Знаменитость имеет две квартиры – в Харькове и Гостомеле – и дом в селе Липцы Харьковской области.

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Актриса назвала это джекпотом, ведь пострадала вся недвижимость. Она отметила в интервью Славе Демину, имеющему доступ только к двум квартирам, а из-за того, что дом в Липцах находится в буферной зоне, даже волонтеры не могут туда попасть, чтобы сделать видеофиксацию нанесенного ущерба.

"У нас, вообще, джекпот. У нас дом в Липцах (основным был, где жили родители, бабушка). Он разрушен до основания российской ракетой. И Липцы – это буферная зона. То есть туда даже не могут проехать мои волонтеры, друзья, которые работали по этой области, чтобы сделать видеофотофиксацию. Это такое место, где просто выжженное поле", – рассказала Грешнова.

Второй недвижимостью была квартира на Салтовке в Харькове, но она сильно не пострадала. Актриса призналась, что периодически ездит туда и получает удовольствие от жизни в городе, постоянно под российскими обстрелами.

"Вот этот перекресток, где были все основные тогда боевые действия, и все, что могло происходить... на нем располагается мой дом. То есть у нас посносили первые этажи в соседних домах. Но я туда достаточно часто езжу, мне там кайфово, и я там заряжаюсь. Я такая заряженная приезжаю из Харькова. Я шучу, что все ездят заряжаться на Бали, я в Харьков. И я когда вижу, что у меня где-то моя внутренняя энергия, сила куда-то девается, мне надо ехать на Салтовку", – поделилась актриса.

А вот квартиру в Гостомеле Киевской области она приобрела родителям перед начало полномасштабного вторжения. Город сильно пострадал от российской оккупации, а в квартире Грешновой повыбивало только окна. Однако теперь актриса планирует продать эту недвижимость.

"В Гостомеле я только купила квартиру родителям перед полномасштабным. Там тоже был прилет, но небольшой, но окон нет, это нужно было как-то менять. Никто нам ничего не гарантировал, не компенсировал, – добавила актриса. – Мы там сами что-то заплатили, чтобы поменяли это окно. Я не сильно вникала, потому что эту квартиру в Гостомеле мы хотим продать. Сама квартира – не пострадала".

Ранее OBOZ.UA писал, что Любава Грешнова шокировала признанием о суицидальных мыслях и рассказала, что ее уберегло от рокового решения.

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