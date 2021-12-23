Джеймс Франко признался, что спал со своими студентками и постоянно изменял

Популярный американский актер Джеймс Франко, которого около четырех лет назад обвиняли в сексуальных домогательствах, впервые нарушил молчание и признался, что у него была интимная связь со студентками в киношколе. Он заявил – тогда считал, что это "круто", а сейчас понимает, что это было неправильно.

Соответствующее заявление он сделал журналисту Джесси Кейглу для подкаста SiriusXM. "Когда я преподавал, я действительно спал со студентками, и это было неправильно. Но я не для этого открывал школу. И я не отбирал людей, которые будут у меня учиться. Это не было моим планом", – сказал актер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он добавил, что у него была сексуальная связь, но по обоюдному согласию.

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"Я не должен был этого делать. Я решил на время взять паузу. Казалось, что тогда было не самое подходящее время, чтобы что-то говорить", – сказал 43-летний Джеймс.

Также знаменитость признался, что с 2016 года лечится от сексуальной зависимости. По его словам, это наркотик и Франко даже ходил на собрания направленных справиться с сексоманией.

"Я не хотел никому причинять боли. И я не хотел быть парнем на одну ночь. Если я начинал отношения с девушками, то встречался с ними долго, годами. Но я не мог уделять внимания им всем. И мне казалось, что своим поведением я делаю им всем больно", – отметил актер.

Кроме того, Джеймс постоянно изменял своим девушкам, пока не встретил актрису Изабель Пакзад. Теперь звезда намерен выплатить всем пострадавшим девушкам компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Напомним, что в 2017 году две бывшие студентки актерской школы Джеймса Франко Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали иск в суд Лос-Анджелеса. Они заявили, что в 2014 году пришли учится в школу, чтобы стать профессиональными актрисами, а вместо этого Франко якобы склонял их к интиму в обмен на обещание ролей в фильмах.

Также актриса Вайолет Палей обвиняла его в том, что Джеймс разделся перед ней и пытался принудить ее к интиму в машине. Вскоре он принес извинение, но она не приняла их.

Коротко о знаменитости:

Джеймс Франко – 43-летний американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Родом из Калифорнии (США). Начал актёрскую карьеру в конце 1990-х годов, исполнив одну из ролей в телесериале "Хулиганы и ботаны". В 00-х стал известен благодаря роли Гарри Осборна в трилогии "Человек-паук". Также снимался с фильмах: ""Тристан и Изольда", "Поединок", "Немножко беременна", "127 часов", "Отвязные каникулы", "Оз: Великий и Ужасный", "Почему он?", "Зеровилль" и другие.

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