Джей Ло четыре года не может продать пентхаус за $25 млн: как выглядит двухэтажная квартира

52-летняя американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно объявила о воссоединении с Беном Аффлеком, уже четыре года не может продать апартаменты в Нью-Йорке. Попрощаться с пентхаусом на Манхэттене певица решила, потому что это не самое уединённое место для жизни.

Впервые о продаже Джей Ло задумалась в 2017 году, пишет New York Post. Тогда она выставила квартиру за $26 миллионов, однако быстро продать жилье не удалось.

Через два года апартаменты певицы стоили $25 миллионов, но желающих приобрести жиле по-прежнему не было.

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Отметим, что площадь двухэтажной квартиры составляет 603,8 квадратного метра. В ней есть стеклянная крыша, четыре спальни и шесть ванных комнат.

Также там есть две гримерные, комната для персонала и четыре террасы, общая площадь которых – 300 квадратов.

Кроме того, в фойе апартаментов есть частный лифт.

К слову, у Дженнифер Лопес есть дом в Хэмптоне. Она приобрела его за 10 миллионов долларов. Также у нее есть недвижимость Bel Air в Лос-Анджелесе, которую она купила за 28 миллионов долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутый пресс в костюме молочного цвета в новой фотосессии.