Как Джефф Безос стал одним из самых богатых людей в мире. 5 фактов об имениннике

В среду, 12 января, Джефф Безос, основатель интернет-ретейлера Amazon, владелец космической компании "Blue Origin" и издания Washington Post празднует свое 58-летие. В 2022 году Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. В нем Джефф занял 3-ю позицию.

Сейчас его собственный капитал составляет около 187,6 млрд долларов. В честь праздника OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты об имениннике.

1. Первое название Amazon можно было спутать со словами "мертвое тело"

Amazon – интернет-сервис, ориентированный на продажу товаров массового спроса. Идея по поводу названия, уже давно ставшего популярным, возникла не сразу. Джефф хотел, чтобы на его сервисе можно было приобрести книги через интернет настолько быстро, как в магической стране. Для этого он решил назвать будущую компанию "Cadabra", что созвучно с "Абракадабра". Однажды, представляя свой проект, Безос случайно оговорился, назвав компанию "cadaver" (с англ. – "труп"). Следовательно, он решил изменить это слово на Amazon – в честь реки в Северной Америке.

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2. Чтобы основать компанию, будущий богач одолжил деньги у родителей

До запуска собственного бизнес-проекта Безос работал генеральным директором в инвестиционном фонде в Нью-Йорке. Ему не хватало сэкономленных средств для открытия своего дела – 300 тыс. дол. Он решил часть суммы одолжить у родителей, а часть – у знакомых инвесторов. Последним мужчина не мог гарантировать, что старт работы Amazon будет удачным. Мало того, Джефф сразу говорил им, что есть вероятность примерно 70%, что компания в результате обанкротится. Инвесторы все же решили рискнуть. И не зря. По состоянию на сегодняшний день Amazon – одна из самых дорогих компаний в мире.

3. Безос не любит транжирить деньги

Одна из причин, почему Джефф является одним из самых богатых людей в мире – он знает цену деньгам и не любит расточительность. Когда он с женой стал жить в Сиэтле (США), пара арендовала маленький однокомнатный дом. Когда удалось накопить приличную сумму денег, супруги приобрели недвижимость с земельными участками в 7 городах Америки и начали сдавать их.

4. Джефф выбрал в жены умную и изобретательную женщину

Безос не чувствовал себя уверенно в общении с девушками, так что ему друзья неоднократно организовывали свидание вслепую. Джефф соглашался на них только при условии, что его потенциальная девушка будет умной и находчивой. Мало того, он мечтал, чтобы любимая была и смелой: "Если бы я хотел, чтобы жена освободила меня из тюрьмы в стране третьего мира, она бы это сделала".

В 1993 году Безос познакомился с той, которую искал всю жизнь. Она подходила по всем критериям. Речь идет о Маккензи Таттле. Девушка сама пригласила будущего мужа на обед. Через три месяца они уже обручились, а через полгода – поженились. Далее Джефф вместе с любимой переехал в Сиэтл, чтобы основать Amazon, и Маккензи стала работать в ней бухгалтером. В 2019 году пара развелась.

Сейчас Безос встречается с 52-летней американской журналисткой Лорен Санчес. Об этих отношениях стало известно уже через несколько часов после расторжения его брака.

5. Реализовал детскую мечту

Еще в школьные годы Безос сказал учителям и друзьям, что в будущем он обязательно станет космическим предпринимателем. В 2000 году мужчина основал собственную компанию космотуризма – "Blue Origin". По словам Джеффа, эта мечта – важнейшая работа, которой он занимается. Бизнесмен хочет, чтобы его дети, внуки и правнуки "не жили в цивилизации застоя".

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