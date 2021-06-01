Автомобили 5 самых богатых людей мира: на чем ездят миллиардеры. Фото

У всех людей разные вкусы на автомобили. Некоторые мечтают о дорогих и роскошных моделях, а некоторым хватает скромной и удобной машины.

Так же и у богачей, даже если их состояние оценивается миллиардами. Сайт carwow собрал список из автомобилей 10 крупнейших миллиардеров мира.

1. Джефф Безос – Honda Accord

Самым богатым человеком в мире является Джефф Безос, который является генеральным директором компании Amazon. Его состояние оценивают в 177 миллиардов долларов. Свой первый миллиард он заработал еще в 90-х, и за небольшую его часть купил себе Honda Accord.

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2. Илон Маск – McLaren F1, Lotus Esprit Джеймса Бонда

Илон Маск – это гендиректор производителя электромобилей Tesla. Сначала он заработал миллиарды на компании PayPal, и потратил свои деньги на несколько интересных автомобилей. Он приобрел McLaren F1 и Lotus Esprit из фильма о Бонде "Шпион, который меня любил" почти за 600 000 фунтов стерлингов. Сейчас Маск хочет превратить его в подводную лодку.

3. Бернард Арно – BMW 760Li

Бернард Арно является председателем компании Louis Vuitton Moët Hennessy, в которую входят ряд роскошных брендов. Казалось бы, что его автомобиль также должен быть с шиком, но он ездит на довольно скромном BMW 760Li. Конечно, это приятный и красивый автомобиль, но точно не такой, что стоит на передовой индустрии моды.

4. Билл Гейтс – Porsche 959

Основатель Microsoft Билл Гейтс был достаточно долго самым богатым человеком в мире, но за последние годы опустился на четвертое место в этом списке. И все-таки, он все равно обладает 124 миллиардами долларов, и неплохим вкусом на автомобили, кстати.

Наиболее примечательным у него является Porsche 959, который он приобрел совершенно новым в 80-х. В США есть закон, который запрещает ввозить туда автомобили возрастом до 25 лет без сертификата на выпуск в стране, то есть Гейтс не мог ввезти его в Америку.

Машина простояла десять лет, прежде чем ему удалось наконец получить к ней доступ, когда появилось правило, которое позволяло ввозить автомобили, если они преодолевают менее 4000 километров в год.

5. Марк Цукерберг – Pagani Huayra, Honda Jazz

Марк Цукерберг – это человек, который основал Facebook. Он имеет довольно особый итальянский автомобиль – Pagani Huayra с V12 с двумя турбонаддувами. Его состояние оценивают в 97 миллиардов долларов, но за них он приобрел не десятки таких Pagani, а Honda Jazz. Иногда его замечают за рулем этого авто.

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