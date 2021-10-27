Безос строит космическую станцию 'Орбитальный риф': может вместить около 10 человек

К 2025-2030 годам на низкой орбите над Землей появится коммерческая космическая станция Orbital Reef (Орбитальный риф). Одновременно на станции смогут пребывать около 10 человек.

Как сказано на сайте компании Blue Origin, которая будет строить Orbital Reef, и которая принадлежит американскому миллиардеру-предпринимателю Джеффу Безосу, будущая космическая станция рассчитана на научные экспедиции, туристов, коммерческие рейсы. В Blue Origin пообещали оборудовать станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.

"Станция откроет следующую главу освоения космоса, способствуя развитию живой экосистемы и бизнес-модели будущего", – говорится в презентации промышленной группы Blue Origin и Sierra Space.

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Указано, что станцию Blue Origin и Sierra Space построят совместными усилиями с Boeing, Redwire, Genesis Engineering Solutions и Университетом штата Аризона. Модули и ее компоненты будут забрасывать на орбиту при помощи будущей ракеты New Glenn, которую собирает Blue Origin.

Blue Origin – частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в городе Кент, Вашингтон. Создана в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом и находится на территории его ранчо, расположенного в 40 км к северу от города Ван-Хорн, округ Калберсон, штат Техас, США.

Sierra Space – дочерняя компания Sierra Nevada Corporation.

Sierra Nevada Corporation – частная аэрокосмическая компания, специализирующаяся на модификации и интеграции летательных аппаратов, космических компонентов и систем и сопутствующих технологических продуктов для кибербезопасности и здравоохранения.

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