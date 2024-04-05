Джеффри Кенни из TVORCHI об украинском языке: один из самых сложных, но и самых красивых

Вокалист известной украинской группы TVORCHI в перерыве между раундами на интеллектуально-развлекательном шоу "єПитання" на "Новом канале" поделился, какие трудности преодолевает, изучая украинский.

Язык – это душа народа. Знание и владение украинским для иностранцев является своеобразным ключом к пониманию нашей культуры и единения с людьми. Вокалист группы TVORCHI – гражданин Нигерии Джеффри Кенни, не только поддерживает боевой дух украинцев, поя на благотворительных концертах, но продолжает изучать украинский язык. И для него это не только способ выразить свою солидарность с нашим народом. Ибо упорство и искренняя любовь Джеффри к Украине вдохновляет многих.

"Все знают, что изучение языка – это непростой процесс, поэтому я не спешу усвоить все и сразу. Однако за все это время уже достиг значительного прогресса, не останавливаюсь и продолжаю дальше. Пока не могу сказать, что владею украинским свободно, но уверенно к этому иду. Я общаюсь на украинском со своими друзьями, с нашей командой и большинством людей, с которыми работаю. Постоянно думаю, что совершаю ошибки, и мне это немного мешает, работаю над этим", – признается Джеффри Кенни.

Несмотря на трудности, Джеффри не сдается и уверенно идет к своей цели – свободно владеть украинским.

"Мне очень нравится, как хорошо звучит украинский язык. Ты сразу узнаешь его среди других. У меня были трудности с длинными сложными словами, ведь не нейтиву очень тяжело дается произношение. Фонетика – это совсем непросто. Тем более, что украинский считается одним из самых сложных для изучения языков", – говорит вокалист.