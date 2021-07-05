Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon: интересные факты о миллиардере

Известный миллиардер Джефф Безос покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. На сегодняшний день он является самым богатым человеком в мире и известен многими достижениями.

Знаменитости удалось накопить состояние в 150 млрд долларов, которое на 55 млрд долларов больше, чем у Билла Гейтса. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из жизни Безоса и подробней расскажет о них.

Безос появился в эпизоде "Симпсонов" в 2008 году вместе с Марком Кьюбаном. Безос и Кьюбан в этом эпизоде развлекались со злобным богачом Мистером Бернсом в "Лагере Миллиардеров".

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Любимая книга Безоса – "Остаток дня" Кадзуо Исигуро.

В 2003 году Безос практически заглянул в глаза смерти. Он искал землю под строительство тестовой площадки для Blue Origin, когда в туре по Техасу его вертолет потерпел крушение. Миллиардер получил ряд незначительных травм и быстро поправился, но после этого долго не летал на вертолетах.

До основания собственного бизнеса Безос работал генеральным директором хедж-фонда в Нью-Йорке. Затем он одолжил у родителей 300 тысяч долларов, чтобы основать компанию Amazon.

Со всеми бизнес-партнерами Безос встречается в обеденное время, а время для завтрака посвящает жене и детям. А вечером после ужина Безос всегда моет посуду, чтобы сделать приятное возлюбленной.

Безос любит небольшие команды. У него есть правило, как обеспечивать продуктивность встреч: убедитесь, что вы можете накормить всю группу двумя пиццами.

Он ненавидит презентации PowerPoint, зато предпочитает записи от руки, которые обсуждают руководители.

Чтобы на встречах не доминировали какие-то отдельные люди, он иногда подходит к каждому участнику и спрашивает их мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, ненадолго превысив отметку в $200 млрд Это предельная сумма состояния, достигнутого через доход, а не наследство.