Джеджула заявил, что отказался на время от секса

Украинский телеведущий Андрей Джеджула признался, что в качестве эксперимента на время отказался от сексуальной жизни. Звезда хочет проверить свою силу воли.

Такими подробностями Андрей поделился на личной странице в Instagram. По словам шоумена, к такому решению его подвели определенные обстоятельства. Напомним, что ранее Джеджула находился на грани развода с женой Юлей, которая обвинила его в домашнем насилии.

Телеведущий заявил, что сначала ему было тяжело без секса, он был заложником привычки и влечения. Однако потом научился находить довольствие в других вещах и занятиях.

"Что дает такой подход? Укрепление силы духа, тела – вы точно перенаправите эту энергию в спорт, получите крутые результаты, и, конечно, творческое развитие. А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу, вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите", – подытожил Джеджула.

Коротко о знаменитости:

Андрей Джеджула – украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Пять лет работал в Министерстве иностранных дел, а в возрасте 25 лет ушел в шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Орландо Блум, у которого в прошлом году появилась дочь от Кэти Перри, признался, что сейчас у него мало интимных отношений с певицей.