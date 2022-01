Любимые женщины Джастина Тимберлейка: 7 главных романов звезды

В понедельник, 31 января, американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк отмечает свой день рождения. Ему исполнился 41 год. На счету этого артиста 6 премий "Грэмми", 4 сольных альбома, премия "Эмми" и 18 фильмов.

Джастин стал успешным не только в карьере, но и в личной жизни. Он смог покорить сердца многочисленных знаменитых красавиц из шоу-бизнеса. В честь праздника OBOZREVATEL собрал подборку о самых громких романах именинника.

Первой, в которой влюбился 16-летний Джастин, стала коллега по музыкальному цеху – вокалистка Ферги. Звезда была старше певца на 6 лет, но это не помешало им построить отношения. Пара встречалась всего 2 месяца, после чего сообщила СМИ о расставании.

Тимберлейк познакомился с американской певицей и актрисой Бритни Спирс еще в детстве, когда каждый делал первые шаги в шоу-бизнесе – в шоу "Клуб Микки Мауса". Тогда у будущих звезд возникла взаимная симпатия. Со временем они стали встречаться. Их роман длился три года. Одна из версий – неверность Бритни.

В 2002 году, почти сразу после расставания с Бритни Спирс, артист недолго крутил роман с Дженной Дуан, девушкой, работавшей танцовщицей на его выступлениях. Некоторое время в СМИ распространялась информация о том, что эти короткие отношения стали причиной недоразумения между Джастином и Бритни.

Актриса и звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано встречалась с Джастином Тимберлейком три месяца. На момент встречаний, летом в 2002 году, ей было 30 лет, а ему – 21.

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас старше Джастина на 8 лет. Они были вместе 4 года. За это время звезда успел познакомить свою избранницу с матерью. Пара распалась, по одной из версий, из-за того, что актриса приревновала любимого к Скарлетт Йоханссон, когда та снялась в клипе "What Goes Around… Comes Around".

Всего через несколько дней после расставания с Кэмерон музыкант закрутил роман с американской актрисой, а также моделью Кейт Хадсон. Они встречались совсем недолго, но именно их отношения стали дополнительной причиной, почему Джастин разошелся с Диас.

Американская актриса, певица и модель Джессика Бил начала встречаться с Джастином еще в 2007 году. Сначала у них была полная гармония, но затем, в 2011 году, пара распалась. Они решили возобновить отношения в 2012 году. Тогда же справили свадьбу, а со временем стали родителями двух сыновей. Они до сих пор счастливы в браке.

