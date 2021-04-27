Джастина Бибера захейтили за новую прическу "для темнокожих". Фото

Известный канадский певец Джастин Бибер, который принял участие в съемках спецвыпуска легендарного сериала "Друзья", сделал дреды и из-за этого столкнулся с критикой со стороны общества.

Так, из-за новой прически исполнителя обвиняют в культурном присвоении. Пользователи негодуют по той причине, что дреды по большей части связаны с культурой темнокожих. В социальной сети Twitter люди публикуют соответствующие посты, заявляя, что "белый человек не имеет права носить прическу, которая ассоциируется с культурой темнокожих и их борьбой за свои права", сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в Instagram сложилась аналогичная ситуация: юзеры в комментариях оставляют множество негативных комментариев с подобным смыслом. Вот некоторые из них:

"Это культурное присвоение", "Пожалуйста, выучи, что такое культурная апроприация. Тебе нельзя носить дреды", "Это для темнокожих", "Мне действительно неприятно видеть тебя с дредами".

Однако стоит отметить, что были и те, кто поддержал артиста, написав, что выбор прически – это личное дело каждого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Бибер снимется в продолжении сериала "Друзья". По предварительной информации, знаменитость появится в хеллоуинском костюме картошки Росса Геллера из восьмого сезона.