Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

Как известно, знаменитая украинская певица Джамала – крымская татарка, поэтому о родном Крыме она всегда отзывается с особым трепетом, а о его оккупации – с болью. Артистка решила поделиться с поклонниками своими архивными снимками, сделанными в Кучук-Озени – старое название села Малореченское недалеко от Алушты. Кадры были сделаны больше 25-ти лет назад.

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На них позирует 14-летняя Джамала, которая, как оказалось, работала до популярности в семейном кафе у моря. Снимками артистка поделилась в своих InstaStories.

На обнародованном фото загорелая и еще совсем юная Джамала позирует в мини-юбке, яркой футболке, массивных серьгах и шлепках.

"Я работала в семейном кафе у моря в Кучук-Озени. 14 лет мне", – подписала певица.

Также она поделилась снимком, где изображена с сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие, которая, как вспомнила звезда, всегда ждала внучек на лето из Киева. Рассказала Джамала и о прабабушке Назилхан. Именно ей она посвятила свою победную на Евровидении-2016 песню "1944". Женщина, как поделилась знаменитость, пережила ужасы депортации, но все же смогла вырастить "в нечеловеческих условиях" четырех сыновей.

На еще одном кадре, опубликованном Джамалой, она позирует совсем крошкой. "Мои первые шаги", – прокомментировала она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал, как за более чем год полномасштабной войны изменились украинские звезды. Среди них и Джамала. Компанию в этом списке ей составили Маша Ефросинина, Надя Дорофеева и другие.

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