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Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

Анна Кравчук
Люди
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Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

Как известно, знаменитая украинская певица Джамала – крымская татарка, поэтому о родном Крыме она всегда отзывается с особым трепетом, а о его оккупации – с болью. Артистка решила поделиться с поклонниками своими архивными снимками, сделанными в Кучук-Озени – старое название села Малореченское недалеко от Алушты. Кадры были сделаны больше 25-ти лет назад. 

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На них позирует 14-летняя Джамала, которая, как оказалось, работала до популярности в семейном кафе у моря. Снимками артистка поделилась в своих InstaStories. 

На обнародованном фото загорелая и еще совсем юная Джамала позирует в мини-юбке, яркой футболке, массивных серьгах и шлепках. 

"Я работала в семейном кафе у моря в Кучук-Озени. 14 лет мне", – подписала певица. 

Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

Также она поделилась снимком, где изображена с сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие, которая, как вспомнила звезда, всегда ждала внучек на лето из Киева. Рассказала Джамала и о прабабушке Назилхан. Именно ей она посвятила свою победную на Евровидении-2016 песню "1944". Женщина, как поделилась знаменитость, пережила ужасы депортации, но все же смогла вырастить "в нечеловеческих условиях" четырех сыновей. 

Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

На еще одном кадре, опубликованном Джамалой, она позирует совсем крошкой. "Мои первые шаги", – прокомментировала она.

Джамала вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму, показав архивные фото

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал, как за более чем год полномасштабной войны изменились украинские звезды. Среди них и Джамала. Компанию в этом списке ей составили Маша Ефросинина, Надя Дорофеева и другие. 

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