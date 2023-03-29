Седые волосы, нервные срывы и бессонница: как украинские звезды изменились за год войны. Фото

Украина уже больше года дает мощный отпор оккупантам. ВСУ борются за нашу независимость на поле боя, а другие украинцы помогают им в тылу, в том числе и звезды шоу-бизнеса. Полномасштабное вторжение влияет не только на ментальное здоровье наших граждан, но и на их внешний вид. Кто-то стремительно теряет вес, другие наоборот набирают. На фоне стресса мы лишаемся сна, аппетита, сияющей кожи и густых волос.

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OBOZREVATEL решил рассказать, как изменилась жизнь известных украинских знаменитостей, а также как они выглядят спустя 399 дней сопротивления захватчикам. Все они приближают победу нашей страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Маша Ефросинина

Телеведущая Мария Ефросинина с первого дня войны пытается достучаться до россиян. Блогер постоянно публикует в сети важные месседжи для украинцев, устраивает сборы, помогает беженцам. Кроме того Маша проживает в Украине. Ее супруг, украинский бизнесмен Тимур Хромаев летом добровольцем записался в ряды ВСУ. За последний год Ефросинина явно похудела и лишилась былого блеска глаз.

Джамала

Украинская певица Джамала, которая в 2022 году посетила более 20 стран с благотворительными концертами, также проживает в Украине. В самом начале полномасштабного вторжения вокалистка отправила своего уже 4-летнего сына Эмира-Рахмана и 2-летнего наследника Селима-Гирая к родной сестре в Турцию. Как рассказывала в интервью звезда, самым тяжелым испытанием прошлого года она считает разлуку с детьми.

Святослав Вакарчук

Бесстрашный фронтмен группы "Океан Ельзи" и папа двух малышей Святослав Вакарчук ездит в горячие точки, где дает мини-концерты для бойцов. Музыкант занимается волонтерской деятельностью, организовывает благотворительные выступления по миру, поднимает боевой дух украинцев. Исполнитель хита "Я не здамся без бою" за прошедший год редко появлялся дома и мало времени уделял своим наследникам.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская, несмотря на всю опасность, продолжает гастролировать по Украине с представлениями. В одном из интервью супруга Борисюка отметила, что именно творчество спасает ее от депрессии. Кроме того, старшая дочь Сумской Тоня Паперная проживает в России, потому и наследница, и звездная мама часто сталкиваются с хейтом. Знаменитость не может без слез говорить о внуках, а также расстраивается, что уже год не виделась с ними.

Надя Дорофеева

Надежда Дорофеева, игнорируя стрессы и недомогание, продолжает активно заниматься творчеством. Она выпускает песни вместе со своим новым возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным, и дает концерты по Украине. Звезда полностью перешла на украинский язык.

Настя Каменских

За последний год Настя Каменских все реже начала появляться в социальных сетях. Еще реже поп-диву видели с ее супругом, продюсером Потапом. Поклонники звездной семьи даже думали, что пара развелась. Однако Каменских опровергла данную информацию, заверив, что возлюбленные занимаются каждый своим делом на благо страны. К слову, Настя заметно поправилась и начала сталкиваться с проблемами со здоровьем.

Дмитрий Дикусар

В первые дни войны хореограф Дмитрий Дикусар заключил контракт с ВСУ и пошел защищать спокойствие украинцев. За прошедший год артист побывал во многих горячих точках, не раз пережил обстрел баллистическими ракетами. Танцовщик крайне редко появляется в сети, да и то, чтобы успокоить своих поклонников и напомнить, что победа Украины все ближе.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что актриса Ксения Мишина нарвалась на хейт фолловеров из-за фотографий с отдыха. Мало того, девушка стала чаще выкладывать откровенные фото в белье, демонстрируя результаты похудения. Возмущенные украинцы напомнили селебрити, что сейчас неподходящее время для данного контента.

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