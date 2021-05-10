Джамала впервые показала лицо младшего сына. Фото

Украинская певица Джамала впервые засветила лицо младшего сына – 10-месячного Селима. Также артистка позировала с 3-летним сыном Эмиром.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Она поделилась снимком в честь Дня матери 9 мая.

Так, в кадре Джамала держит малыша на руках, который был одет в белую футболку и терракотовые штаны. Старший сын певицы Эмир появился в синей рубашке и брюках песочного цвета.

"Что для меня быть мамой сыновей? Прежде всего, я должна быть сильной. И морально, и физически. Моя мама раньше говорила мне, что после моего рождения она потеряла сон. Тогда я не понимала, о чем она, пока сама не стала мамой. Я постоянно переживаю и волнуюсь за своих. Чувствую, что должна тушить пожары. Пусть там трудности, быть мамой – счастье для меня. Видеть улыбку моих детей, замечать искренние эмоции и быть им настоящим другом", – трогательно подписала фото артистка.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин впервые решил показать лицо своего младшего сына – двухлетнего Елисея. В кадре они появились улыбающимися и с высунутыми языками.