Бабкин впервые показал младшего двухлетнего сына. Фото

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин впервые решил показать лицо своего младшего сына – двухлетнего Елисея. В кадре они появились улыбающимися и с высунутыми языками.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты артиста оценили снимок и засыпали его комплиментами.

Так, сын Бабкина позировал в синем спортивном костюме Adidas, сидя на шее папы, а сам певец был одет в черную футболку.

"Лис", – коротко подписал фото исполнитель.

В комментариях под публикацией поклонники Бабкина подчеркнули, что мальчик очень похож на него.

"Ого! Какое сходство", "Взрослый уже какой. Красавчики. Да прибудет с вами сила", "Ваша копия", – пишут люди в сети.

Коротко о знаменитости:

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5’nizza". Тренер шоу "Голос страны". Участник 5-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Бабкин принял как родного сына жены Снежаны от первого брака Артура. В 2008-м пара официально оформила отношения, а через год освятила брак в церкви. В 2010-м в семье появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной.

Ради близких Сергей завязал с алкоголем. Летом 2019 года музыкант в третий раз стал отцом. Он присутствовал при рождении сына Елисея.

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