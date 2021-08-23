Джамала, Вакарчук, Санина: украинские звезды дали концерт в честь Дня Независимости Украины

В преддверии Дня Независимости Украины популярные артисты выступили на Михайловской площади. Звезды спели известные песни на концерте "Ковчег". Так, среди украинских селебрити на сцене появились Джамала, Юлия Санина, Святослав Вакарчук и другие знаменитости.

Организаторы концерта решили объединить 10 веков украинской музыки. На сцене артисты исполнили в основном народные песни и фолькор. Судя по снимкам, опубликованные в Instagram артистов, видно, что они выступали в национальных костюмах.

Так, на сцене концерта "Ковчег" Джамала спела песню "Верше мій, верше", Юлия Санина – "Ой ходить сон коло вікон", Святослав Вакарчук – "Гей, пливе кача", Alina Pash – "Йой, убрали Куста й уви зеленеє кльони".

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Стоит отметить, что концерт "Ковчег", который прошел на Михайловской площади покажут в эфире "1+1" 28 августа в 23:30.

К слову, 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится масштабный концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". Шоу подытожит празднование 30-й годовщины провозглашения Независимости нашей страны. На концерте выступят Сергей Бабкин; Ирина Билык; Олег Винник; Братья Гадюкины; Валентин Дитюк; Тина Кароль; Нина Матвиенко; Арсен Mирзоян; Наталья Могилевская; Людмила Монастырская; "Океан Эльзы"; Виктор Павлик; Тарас Петриненко; Оля Полякова; Александр Пономарев; Потап; София Ротару; Руслана; "СКАЙ"; "СКРЯБИН"; Кристина Соловий; BRUTTO; DOROFEEVA; DZIDZIO; JAMALA; KAZKA; MONATIK; MOZGI; Go_A; TAYANNA; VERKA SERDUCHKA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Игорь Кондратюк раскритиковал Ротару и высказался против ее участия в концерте ко Дню Независимости. Он отметил, что артистка недавно выступала на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.