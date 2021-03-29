Джамала представила душевный клип с участием мужа и сыновей

Анна Прийма Люди 13:12, 29.03.2021 Обновлено: 13:23, 29.03.2021

Украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Верю в тебя" из нового альбома "Мы".

На своей странице в Instagram исполнительница отметила, что в ролике пытались показать реальную жизнь без купюр, с акцентом на истории замечательных родителей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Эта песня о вере в детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети. Очень сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. И просто не хотелось ее испортить", – отметила она.

Также Джамала подчеркнула, что впервые показала семью и свой типичный день – встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с мужем и сыновьями.

Коротко о знаменитости:

  • Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

  • Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Джамала выпустила новый альбом под названием "Мы". Он состоит из восьми лирических песен, большинство из которых публика услышала впервые.

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