Джамала презентувала душевний кліп за участю чоловіка і синів

Анна Прийма Люди 13:12, 29.03.2021 Оновлено: 13:23, 29.03.2021

Українська співачка Джамала презентувала кліп на пісню "Вірю в тебе" з нового альбому "Ми".

На своїй сторінці в Instagram виконавиця зазначила, що в ролику намагалися показати реальне життя без купюр, з акцентом на історії чудових батьків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця пісня про віру в дітей, які обов'язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти. Дуже складно було зняти відео на пісню, якою ти сказала вже все, що думаєш і відчуваєш. І просто не хотілося її зіпсувати", – зазначила вона.

Також Джамала підкреслила, що вперше показала сім'ю і свій типовий день – зустрічі в офісі, репетиція, теплий вечір із чоловіком і синами.

Коротко про знаменитість:

  • Джамала – українська кримськотатарська співачка і акторка, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України.

  • Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Джамала випустила новий альбом під назвою "Ми". Він складається з восьми ліричних пісень, більшість з яких публіка почула вперше.

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