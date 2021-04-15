Джамала поразила фанатов новой прической и стилем. Фото

Любовь Блажко Люди 19:53, 15.04.2021 Обновлено: 20:01, 15.04.2021

Украинская исполнительница и актриса крымскотатарского происхождения Джамала удивила своих поклонников новой прической – она сделала африканские косички.

Результатами смелого перевоплощения знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Так, она позировала не только с новой прической, но и примерила эффектный образ: темные джинсы с дырками на коленях, белые кеды с разноцветными шнурками и свободная рубашка, которая была украшена яркими картинками и надписями.

"В любой непонятной ситуации меняй прическу!", – объяснила артистка.

Кроме того, она записала короткий ролик в социальной сети Tik Tok, где под ритмичную музыку продемонстрировала подписчикам свой лук.

Поклонникам понравился смелый эксперимент, поэтому они оставляют восторженные комментарии под публикацией. Вот некоторые из них:

"Как классно!", "Какая стильная. Хочу такой образ!", "Очень класно! Девчонка", "Супер", "Класс!".

Джамала показала новую прическу.
instagram.com/jamalajaaa
Джамала сделала афрокосички.
instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала новый имидж.
Скриншот
Комментарии фанатов.
instagram.com/jamalajaaa
Комментарии фанатов.
instagram.com/jamalajaaa

Джамала – народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала стала блондинкой для новой фотосессии. На ней было короткое платье, белая накидка, а завершали образ коричневые ботинки и гетры молочного цвета.

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