Джамала показала удивительное место в Карпатах. Фото

Украинская певица Джамала показала фото с отдыха в Карпатах. Она позировала в коттедже, а позади нее можно было увидеть карпатский лес.

На своей странице в Instagram звезда выложила соответствующие снимки. Исполнительница была запечатлена в светло-синих джинсах, футболке цвета хаки, а завершала образ объемная шляпа (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В доме, который арендовала знаменитость, есть огромный камин, панорамные окна и просторный балкон. Оттуда открывается потрясающий вид на живописную природу Карпат.

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Кроме того, Джамала рассекретила, что ее отпуск оказался продуктивным. В скором времени она порадует свою аудиторию чем-то новым и по-настоящему особенным.

"Отдыхать в этом месте, наверное, гораздо лучше, чем работать. Но я безумно довольна! Столько всего "натворила", – написала артистка.

Фанаты ей ответили, что с нетерпением ждут дня премьеры. Вот некоторые их комментарии:

"Вы невероятная!", "Очень ждем", "Ждем с нетерпением!", "Надеемся, что каждый месяц будет таким насыщенным, и на каждом канале только Джа", "Молодец девочка! Люблю тебя, как свою дочь".

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала вместе со своим мужем Бекиром и двумя сыновьями – 3-летним Эмиром и годовалым Селим-Гираем появилась на Площади звезд в Киеве. Знаменитости вручили именную табличку.