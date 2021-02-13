Джамала показала редкие фото с мамой

Украинская певица Джамала по случаю дня рождения своей мамы опубликовала редкие снимки с родными. Звезда показала, как выглядит сейчас ее мама Галина Тумасова.

В честь праздника Джамала на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков, на которых позирует с родным человеком. Под снимками знаменитость оставила трогательную подпись.

"Мой лучший партнер в каждом закулисье. Мой любимый день. Мой лучший Водолей! Обожаю! С днем рождения", – написала в фотоблоге артистка.

В комментариях пользователи сети также присоединились к поздравлениям, пожелав маме Джамалы всего самого наилучшего.

"С днем рождения, мамулю! Всех благ и крепкого здоровья! Привет ей", "Красавицы", "У тебя мамины глаза", – писали поклонники в Instagram.

Стоит отметить, Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Она исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала поделилась с поклонниками архивными снимками, сделанными на пляже на Бали. На фото звезда показала фигуру до того, как поправилась на 10 кг.