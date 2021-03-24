Джамала показала похудевшую фигуру в эффектном весеннем образе. Фото

Украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала продемонстрировала стройную фигуру после строгой диеты. Так, она появилась в ярком весеннем наряде.

Соответствующую серию снимков звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней были темные джинсы с белыми шнурками по всей длине, черный гольф с открытыми плечами и плащ желтого цвета.

Артистка дополнила свой образ объемным медальоном на шее, выразительным макияжем и красивой прической.

Фанатам понравился стильный образ знаменитости, поэтому в комментариях они оставляют много комплиментов для нее:

"Джамалочка, вы такая добрая, умная, успешная! Не останавливайтесь", "Классная какая", "Вот так круто!", "Огонь!", "Красиво!".

Джамала позирует в новом образе. instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала стильный образ. instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала весенний образ. instagram.com/jamalajaaa

Комментарии поклонников. instagram.com/jamalajaaa

Коротко о знаменитости:

Джамала – народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

В 2016 году стала победительницей на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала снялась в полуобнаженном виде для обложки нового альбома. Она предстала перед фанатами в куртке золотистого цвета, под которой ничего не было. Таким образом певица немного засветила свою грудь.