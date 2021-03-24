Джамала показала схудлу фігуру в ефектному весняному образі. Фото

Українська співачка і актриса кримськотатарського походження Джамала продемонструвала струнку фігуру після суворої дієти. Так, вона з'явилася в яскравому весняному вбранні.

Відповідну серію знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній були темні джинси з білими шнурками по всій довжині, чорний гольф з відкритими плечима і плащ жовтого кольору.

Артистка доповнила свій образ об'ємним медальйоном на шиї, виразним макіяжем та гарною зачіскою.

Фанатам сподобався стильний образ знаменитості, тому в коментарях вони залишають багато компліментів для неї:

"Джамалочка, ви така добра, розумна, успішна! Н е зупиняйтеся", "Класна яка", "Ось так круто!", "Вогонь!", "Красиво!".

Джамала позує в новому образі. instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала стильний образ. instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала весняний образ. instagram.com/jamalajaaa

Коментарі шанувальників. instagram.com/jamalajaaa

Коротко про знаменитість:

Джамала – народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

У 2016 році стала переможницею на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала знялася в напівоголеному вигляді для обкладинки нового альбому. Вона постала перед фанатами в куртці золотистого кольору, під якою нічого не було. Таким чином співачка засвітила свої груди.