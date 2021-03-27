Джамала показала подросшего сына в честь дня рождения

Obozrevatel Люди 13:35, 27.03.2021 Обновлено: 14:01, 27.03.2021

Украинская певица Джамала показала, как выглядит ее старший сын Эмир-Рахман, которому 27 марта исполнилось 3 года. Знаменитость опубликовала трогательные снимки, на которых запечатлена вся семья во время празднования дня рождения.

Соответствующие кадры с торжества Джамала показала поклонникам на своей странице в Instagram. День рождения Эмира-Размана было организовано по тематике популярного мультфильма, и судя по кадрам, торжество очень понравилось ребенку. На праздник пришли друзья старшего сына Джамалы, пригласили аниматоров в костюме щенков, а также не обошлось без большого торта и подарков.

"Мой дорогой, тебе за каждый день благодарна! Я не знаю как, но тебе уже три года! Вчера, когда укладывала тебя спать, ты сказал: Анашка, я тебе никогда не сделаю больно. Мне нечего добавить еще. Благодарна. Твоя маленькая мечта осуществилась. Щенячий патруль у нас везде, даже на носках ", – подписала кадры певица.

Джамала показала, как отпраздновала день рождения старшего сына.
Instagram Джамалы
Джамала чувственно поздравила старшего сына с днем рождения.
Instagram Джамалы
Джамала показала трогательные семейные кадры.
Instagram Джамалы

Пользователи сети присоединились к поздравлениям старшего сына Джамалы и оставили ему множество теплых пожелания в комментариях под фото.

"Поздравляю. Все же на вас Эмир не похож, гораздо больше на отца", "Поздравления вашему маленькому принцу! Пусть растет здоровым и счастливым", – писали поклонники в сети.

Комментарии поклонников.
Instagram Джамалы
Комментарии пользователей сети под фото.
Instagram Джамалы
Комментарии поклонников в Instagram.
Instagram Джамалы

  • Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

  • Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

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