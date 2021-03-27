Джамала показала подросшего сына в честь дня рождения
Украинская певица Джамала показала, как выглядит ее старший сын Эмир-Рахман, которому 27 марта исполнилось 3 года. Знаменитость опубликовала трогательные снимки, на которых запечатлена вся семья во время празднования дня рождения.
Соответствующие кадры с торжества Джамала показала поклонникам на своей странице в Instagram. День рождения Эмира-Размана было организовано по тематике популярного мультфильма, и судя по кадрам, торжество очень понравилось ребенку. На праздник пришли друзья старшего сына Джамалы, пригласили аниматоров в костюме щенков, а также не обошлось без большого торта и подарков.
"Мой дорогой, тебе за каждый день благодарна! Я не знаю как, но тебе уже три года! Вчера, когда укладывала тебя спать, ты сказал: Анашка, я тебе никогда не сделаю больно. Мне нечего добавить еще. Благодарна. Твоя маленькая мечта осуществилась. Щенячий патруль у нас везде, даже на носках ", – подписала кадры певица.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям старшего сына Джамалы и оставили ему множество теплых пожелания в комментариях под фото.
"Поздравляю. Все же на вас Эмир не похож, гораздо больше на отца", "Поздравления вашему маленькому принцу! Пусть растет здоровым и счастливым", – писали поклонники в сети.
Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.
Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Джамала снялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел на американском стриминг-сервисе Netflix.
Певица Джамала выпустила новый альбом под названием "Мы". Он состоит из восьми лирических песен, большинство из которых публика услышала впервые.
Также Джамала назвала самый большой гонорар за выступление после победы на "Евровидении". По словам артистки, за одну ее песню могли заплатить 50 тысяч евро.