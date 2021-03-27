Джамала показала підрослого сина в честь дня народження

Українська співачка Джамала показала, який вигляд має її старший син Емір-Рахман, якому 27 березня виповнилося 3 роки. Знаменитість опублікувала зворушливі знімки, на якому відображена вся сім'я під час святкування дня народження.

Відповідні кадри з торжества Джамала показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. День народження Еміра-Размана було організовано за тематикою популярного мультфільму, і судячи з кадрів, торжество дуже сподобалося дитині. На свято прийшли друзі старшого сина Джамали, запросили аніматорів в костюмі цуценят, а також не обійшлося без великого торта і подарунків.

"Мій любий, тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче. Мені нема чого додати ще. Вдячна. Твоя маленька мрія здійснилася. Щенячий патруль в нас усюди, навіть на шкарпетках", – підписала кадри співачка.

Джамала показала, як відсвяткувала день народження старшого сина. Instagram Джамали

Джамала чуттєво привітала старшого сина з днем народження. Instagram Джамали

Джамала показала зворушливі сімейні кадри. Instagram Джамали

Користувачі мережі приєдналися до привітань старшого сина Джамали і залишили йому безліч теплих побажання в коментарях під фото.

"Вітаю. Все ж на вас Емір не схожий, набагато більше на батька", "Поздоровлення вашому маленькому принцу! Нехай росте здоровим і щасливим", – писали шанувальники в мережі.

Коментарі шанувальників. Instagram Джамали

Коментарі користувачів мережі під фото. Instagram Джамали

Коментарі шанувальників в Instagram. Instagram Джамали

Джамала – українська кримськотатарська співачка і акторка, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України.

Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

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