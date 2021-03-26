Джамала назвала самый большой гонорар за выступление после победы на 'Евровидении'

Украинская певица Джамала рассказала, что после победы на музыкальном конкурсе "Евровидение-2016" за одну ее песню могли заплатить 50 тысяч евро. Но как отметила артистка, со временем это "немного утихло", и гонорары снизились.

Также знаменитость сообщила, что однажды один из ее частных концертов заказала всего одна семья и за это она получила большую сумму. Такими подробностями Джамала поделилась в программе "33 за 3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что ранее Джамала со слезами на глазах рассказала, что ее дедушка очень гордился ею, когда она победила на конкурсе "Евровидение" в 2016 году с песней "1944". Композицию артистка посвятила близкой и болезненной для ее семьи теме – депортации крымских татар с полуострова.

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

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